МИД Польши: У Путина нет сил для нападения
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил газете Il Messaggero, что президент России Владимир Путин сегодня не располагает возможностями для прямого нападения.
По его словам, угрозы Москвы не вызывают у Варшавы беспокойства. Дипломат указал, что РФ «в лучшем случае может попытаться устроить какую-либо провокацию», но не в силах организовать полномасштабное вторжение.
Сикорский отметил, что у Варшавы «больше нет» паники в вопросе обороны.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши полностью деградировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эстония построит военную базу на границе с РФ
- Бывший брянский чиновник получил 9 лет за хищения на «зубах дракона»
- Говядина стала самым быстро дорожающим продуктом в России
- Зеленский: У Киева закончились ракеты ПВО
- Ремонт дорог оказался под угрозой срыва из-за ситуации с топливом
- Жилищная покупательная способность маткапитала снизилась на 40%
- Макрон анонсировал учения миротворческих сил для Украины
- СМИ: Трамп поддержит законопроект о новых антироссийских санкциях
- Кадыров поблагодарил Набиуллину за памятную монету в честь отца
- Суд закрыл процесс по делу Седоковой и семьи покойного Тиммы