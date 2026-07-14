МИД Польши: У Путина нет сил для нападения

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил газете Il Messaggero, что президент России Владимир Путин сегодня не располагает возможностями для прямого нападения.

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По его словам, угрозы Москвы не вызывают у Варшавы беспокойства. Дипломат указал, что РФ «в лучшем случае может попытаться устроить какую-либо провокацию», но не в силах организовать полномасштабное вторжение.

Сикорский отметил, что у Варшавы «больше нет» паники в вопросе обороны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши полностью деградировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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