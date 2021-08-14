В Польше генерал обеспокоился за страну из-за ультиматума США

«Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?» — возмутился Ружаньский, который имел ввиду поставки «прославленных F-35 или системы Patriot».

Военный считает, что Польша может потерять американские инвестиции, потому что варшавские власти пренебрегают партнерами в США.

Напомним, контракт заключен на сумму $4,6 млрд заключен между Польшей и США в декабре 2020 года и предусматривает поставку в Варшаву 32 американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

