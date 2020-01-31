Польша заключила контракт на покупку истребителей США F-35

В мероприятии подписания контракта, в частности, принял участие президент Польши Анджей Дуда.

По информации Минобороны Польши, контракт заключен на сумму $4,6 млрд. Отмечается, что стоимость одного самолета оценивается в 87 млн, что включает в себя обучение пилотов, логистическую поддержку и поставки симуляторов.

F-35 представляет собой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх модификациях. Их скорость достигает 1,93 тыс. км/ч.

