Польша заключила контракт на покупку истребителей США F-35
Польша получит 32 американских истребителя-бомбардировщика F-35 в рамках заключенного с США контракта. Как пишет Kp.ru, подписание соответствующего документа состоялось на авиабазе в Демблине.
В мероприятии подписания контракта, в частности, принял участие президент Польши Анджей Дуда.
По информации Минобороны Польши, контракт заключен на сумму $4,6 млрд. Отмечается, что стоимость одного самолета оценивается в 87 млн, что включает в себя обучение пилотов, логистическую поддержку и поставки симуляторов.
F-35 представляет собой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх модификациях. Их скорость достигает 1,93 тыс. км/ч.
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