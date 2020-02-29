Илон Маск заявил об альтернативе истребителю F-35

Основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что американский истребитель F-35 не сможет противостять дистанционно управляемому беспилотному истребителю. Бизнесмен заявил об этом в своем Twitter.

Маск заявил, что корабль, конкурирующий с F-35, должен быть беспилотником, управляемым человеком дистанционно. При этом маневры новой машины должны быть дополнены автономией.