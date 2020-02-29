Илон Маск заявил об альтернативе истребителю F-35
Основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что американский истребитель F-35 не сможет противостять дистанционно управляемому беспилотному истребителю. Бизнесмен заявил об этом в своем Twitter.
Маск заявил, что корабль, конкурирующий с F-35, должен быть беспилотником, управляемым человеком дистанционно. При этом маневры новой машины должны быть дополнены автономией.
Так Маск ответил журналистке издания Aviation Week (США) Ли Хадсон, которая напомнила ему о ранее сделанном на военном симпозиуме заявлении по поводу необходимости создания альтернативы F-35, отмечают «Известия».
Отмечается, что с начала 2020 года Минобороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на техническое обслуживание истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения. Самолетами укомплектованы ВВС и ВМФ США, корпус морской пехоты, также приобретены иностранными заказчиками.
Ранее заслуженный конструктор России Алексей Игнатов рассказал в эфире НСН, в чём российская авиация превосходит американскую и почему у шестого поколения российских истребителей будет беспилотное управление.
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