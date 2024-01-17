В поддержку самовыдвижения Путина собрали свыше 2,5 млн подписей

В поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года, собрали более 2,5 млн подписей. Соответствующая информация опубликована на сайте штаба.

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Отмечается, что российские регионы продолжают передавать собранные документы в центральный штаб. Параллельно идет проверка подписных листов.

Подписи собирают волонтеры, партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт.

Ранее кинорежиссер, актер, сценарист, телеведущий Игорь Угольников поддержал решение Путина выдвигаться на выборы в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Фадеичев
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