В поддержку самовыдвижения Путина собрали свыше 2,5 млн подписей
В поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года, собрали более 2,5 млн подписей. Соответствующая информация опубликована на сайте штаба.
Отмечается, что российские регионы продолжают передавать собранные документы в центральный штаб. Параллельно идет проверка подписных листов.
Подписи собирают волонтеры, партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт.
Ранее кинорежиссер, актер, сценарист, телеведущий Игорь Угольников поддержал решение Путина выдвигаться на выборы в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru