Генеральный продюсер «Матч ТВ» поддержал решение президента участвовать в выборах

Тащин обратил внимание на активное развитие спортивной инфраструктуры в стране.

«Сейчас у меня шестилетний сын, который уже занимается в футбольной школе. Там совершенно потрясающие манежи, экипировка и профессиональные тренеры», - цитирует Тащина Агентство городских новостей «Москва».

По словам генерального продюсера «Матч ТВ», развитие возможно только благодаря сильному лидеру. Именно таким является Владимир Путин, подчеркнул он.

Тащин отметил, что РФ идет вперед даже в условиях санкций. Современную Россию он назвал страной возможностей.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее главу государства поддержал заслуженный мастер спорта России, хоккеист Александр Гуськов.

