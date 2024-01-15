Игорь Угольников поддержал решение президента выдвинуть свою кандидатуру на выборы

Кинорежиссер, актер, сценарист, телеведущий Игорь Угольников поддержал решение президента выдвигаться на выборы в 2024 году. Об этом он заявил журналистам в Москве 15 января.

Он подчеркнул, что видит положительные изменения в стране за последние 25 лет. А Владимир Путин, по его словам, чтит историю России и делает все для того, чтобы страна крепко стояла на ногах, как сейчас.

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В Москве до конца января продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России в качестве кандидата. Выборы президента впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.

Ранее решение Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина также поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента страны в марте 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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