Игорь Угольников поддержал решение президента выдвинуть свою кандидатуру на выборы

В Москве до конца января продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России в качестве кандидата. Выборы президента впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.

Ранее решение Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина также поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента страны в марте 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

