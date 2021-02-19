В Петербурге арестовали мужчину по подозрению на применение силы к омоновцу
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест до 2 апреля уроженца Магадана Илью Першина, которого обвиняют в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции протеста 31 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Следствие утверждает, что днем 31 января подозреваемый, находясь на Исаакиевской площади, принимал участие в несогласованной акции протеста. Предполагается, что он ударил локтем в грудь и ногой в колено бойца ОМОН. В пресс-службе уточнили, что мужчина называет себя художником. По его собственным словам, целью посещения акции было "изучение пластики людей".
Подозреваемый не имеет регистрации в городе. Он просил изменить меру пресечения на домашний арест в квартире своей сожительницы, но, по данным суда, не смог назвать фамилию женщины. Интерфакс со ссылкой на информированный источник подтверждает информацию о задержании.
Несанкционированные акции протеста проходили во многих регионах России в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше" за нарушение правил испытательного срока. Ранее в четверг Навальный в своем Instagram заявил, что в СИЗО его поставили на учёт как склонного к побегу.
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