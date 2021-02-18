Навальный объявил, что его поставили на учёт как склонного к побегу

Находящийся в СИЗО политик Алексей Навальный в своём Instagram рассказал, что по итогам заседания профилактической комиссии было решено поставить его на профилактический учёт как склонного к побегу.

По его словам, после подписания соответствующего документа, он почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма «Молчание ягнят». Оппозиционер напомнил, что герой кинокартины, которого сыграл Энтони Хопкинс, «съел печень своего врага и запил бокалом кьянти».

«Так или иначе, теперь я «склонен к побегу». Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут», - подытожил Навальный, добавив, что не отказался бы от бокала кьянти.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей немедленно освободить оппозиционера.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.