В Пентагоне заявили о возможных новых атаках на аэропорт Кабула

США не исключают возможность новых атак на аэропорт Кабула в Афганистане и готовы оказывать противодействие. Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

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Кирби сослался на данные разведки. По его словам, США знают конкретно со стороны каких сил ожидается угроза.

Несколько взрывов произошли в Кабуле накануне. В результате погибли около 200 человек, в числе которых американских военнослужащие. Еще несколько сотен пострадали.

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации в четверг, пообещал, что ответственные за теракт в афганском Кабуле будут найдены и наказаны.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:СШАПентагон
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