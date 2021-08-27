В Пентагоне заявили о возможных новых атаках на аэропорт Кабула
США не исключают возможность новых атак на аэропорт Кабула в Афганистане и готовы оказывать противодействие. Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.
Кирби сослался на данные разведки. По его словам, США знают конкретно со стороны каких сил ожидается угроза.
Несколько взрывов произошли в Кабуле накануне. В результате погибли около 200 человек, в числе которых американских военнослужащие. Еще несколько сотен пострадали.
Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации в четверг, пообещал, что ответственные за теракт в афганском Кабуле будут найдены и наказаны.
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