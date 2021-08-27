В Пентагоне заявили о возможных новых атаках на аэропорт Кабула

Кирби сослался на данные разведки. По его словам, США знают конкретно со стороны каких сил ожидается угроза.

Несколько взрывов произошли в Кабуле накануне. В результате погибли около 200 человек, в числе которых американских военнослужащие. Еще несколько сотен пострадали.

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации в четверг, пообещал, что ответственные за теракт в афганском Кабуле будут найдены и наказаны.

