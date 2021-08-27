«Увеличится в разы!» Ветеран Афганистана не верит, что при талибах прекратится наркотрафик

Со своей стороны, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин отметил, что большинство афганцев сводит концы с концами только благодаря наркотикам.

«74% населения Афганистана живет в сельской местности, а во многих районах этой страны эффективно растет только опиумный мак. Для многих жителей деревень это единственный способ свести концы с концами. Так что просто нереально ожидать того, что «Талибан» будет бороться с опиумным производством. Основная база для них – сельская местность, они очень хорошо работали в эти годы в деревнях, со старейшинами, так что я не жду снижения производства наркотиков», - отметил Чупрыгин.

Он также усомнился в выполнении других обещаний «Талибана» из-за того, что к власти на местах пришли полевые командиры талибов, у каждого из которых свое видение прав и свобод.

В середине августа официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы намерены превратить Афганистан «в страну без наркотиков».

«Хочу заверить весь мир... Мы желаем искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков», - пообещал Муджахид на пресс-конференции в Кабуле.

