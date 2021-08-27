«Увеличится в разы!» Ветеран Афганистана не верит, что при талибах прекратится наркотрафик
США отказались бороться с наркотрафиком в Афганистане, опасаясь «падения имиджа американского солдата», рассказал на пресс-конференции в НСН Франц Клинцевич.
Заявления «Талбиана» (запрещенная в РФ террористическая организация) о том, что в Афганистане перестанут производить наркотики, не воплотятся в жизнь, наоборот – трафик увеличится, заявил на пресс-конференции в НСН председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
«Им будут нужны деньги, наркотрафик не остановится. Когда мы были в Афганистане, за 9 лет там были всего 3 завода, производящих высококачественный наркотик в медицинских целях. Сразу после того, как в 1992 году пало правительство Наджибуллы, буквально через полгода было уже 1600 крупных и малых заводов. С приходом американцев они наладили на уровне военных процессы производства и распространения наркотиков и отказались бороться с этим злом, когда мы входили в контакт, поскольку большой нарокотрафик шел через Россию. Американцы отказались, говоря, что им нечего кушать и они чем-то должны зарабатывать, а также «может упасть имидж американского солдата». Сегодня, я думаю, он увеличится в разы, и ничего с этим сделать невозможно», - сказал Клинцевич.
Со своей стороны, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин отметил, что большинство афганцев сводит концы с концами только благодаря наркотикам.
«74% населения Афганистана живет в сельской местности, а во многих районах этой страны эффективно растет только опиумный мак. Для многих жителей деревень это единственный способ свести концы с концами. Так что просто нереально ожидать того, что «Талибан» будет бороться с опиумным производством. Основная база для них – сельская местность, они очень хорошо работали в эти годы в деревнях, со старейшинами, так что я не жду снижения производства наркотиков», - отметил Чупрыгин.
Он также усомнился в выполнении других обещаний «Талибана» из-за того, что к власти на местах пришли полевые командиры талибов, у каждого из которых свое видение прав и свобод.
В середине августа официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы намерены превратить Афганистан «в страну без наркотиков».
«Хочу заверить весь мир... Мы желаем искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков», - пообещал Муджахид на пресс-конференции в Кабуле.
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