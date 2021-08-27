Байден пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», - приводит «Интерфакс» слова американского лидера.



По словам Байдена, теракт совершила ячейка ИГИЛ (запрещена в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане. Он заявил, что силы США будут направлены на уничтожение объектов и главарей этой ячейки.

Президент также подчеркнул, что произошедшее не остановит эвакуацию людей из Афганистана.

Ранее власти США подтвердили гибель 12 военнослужащих страны при взрывах в Кабуле.

