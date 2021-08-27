Байден пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации, пообещал, что ответственные за теракт в афганском Кабуле будут найдены и наказаны.

Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», - приводит «Интерфакс» слова американского лидера.

По словам Байдена, теракт совершила ячейка ИГИЛ (запрещена в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане. Он заявил, что силы США будут направлены на уничтожение объектов и главарей этой ячейки.

Президент также подчеркнул, что произошедшее не остановит эвакуацию людей из Афганистана.

Ранее власти США подтвердили гибель 12 военнослужащих страны при взрывах в Кабуле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Байден
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