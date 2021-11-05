В Пентагоне заявили, что следят за действиями РФ вблизи Украины

Кирби также отметил, что Пентагон ведет консультации по данному вопросу с союзниками. По его словам, любые агрессивные действия с российской стороны сильно беспокоят США.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.







