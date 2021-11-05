В Пентагоне заявили, что следят за действиями РФ вблизи Украины
Пентагон следит за «необычными» действиями военных России вблизи Украины. Об этом заявил представитель военного ведомства США Джон Кирби, передает РИА Новости.
Кирби также отметил, что Пентагон ведет консультации по данному вопросу с союзниками. По его словам, любые агрессивные действия с российской стороны сильно беспокоят США.
Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
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