В Пентагоне разработают «новый подход» к Китаю

Президент сообщил об этом после визита в Пентагон. В обязанности группы войдет разработка нового "общеправительственного подхода" к Китаю. По словам Байдена, в течение нескольких месяцев специалисты объявят о рекомендациях по ключевым приоритетам в отношении КНР.

Байден напомнил, что стране необходимо "отвечать на растущие вызовы" со стороны КНР.

На выступлении в госдепартаменте 5 февраля Байден назвал КНР основным соперником Штатов на мировой арене. Глава Белого дома пообещал, что конкуренция с Китаем будет проходить "с позиции силы".

