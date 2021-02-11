В Пентагоне разработают «новый подход» к Китаю
Лидер США Джо Байден анонсировал создание новой рабочей группы по КНР в составе Минобороны страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент сообщил об этом после визита в Пентагон. В обязанности группы войдет разработка нового "общеправительственного подхода" к Китаю. По словам Байдена, в течение нескольких месяцев специалисты объявят о рекомендациях по ключевым приоритетам в отношении КНР.
Байден напомнил, что стране необходимо "отвечать на растущие вызовы" со стороны КНР.
На выступлении в госдепартаменте 5 февраля Байден назвал КНР основным соперником Штатов на мировой арене. Глава Белого дома пообещал, что конкуренция с Китаем будет проходить "с позиции силы".
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