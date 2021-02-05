Байден назвал КНР главным конкурентом США
Президент США Джо Байден на выступлении в госдепартаменте назвал КНР основным соперником Штатов на мировой арене; президент пообещал, что конкуренция с Китаем будет проходить "с позиции силы". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Байдена, политика Китая угрожает "процветанию, безопасности и демократии" США. По мнению администрации США, власти КНР злоупотребляют экономическим влиянием, а также ведут агрессивную политику и шантаж. Кроме того, США обвиняют Пекин в ущемлении прав человека и прав на интеллектуальную собственность.
Схожие обвинения Байден выдвигает в адрес России, однако Китай, как и РФ, отвергает все обвинения. При этом Байден отметил готовность работать с Пекином "в американских интересах".
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