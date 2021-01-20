В МИД РФ выступили за продление СНВ-III на пять лет

Россия продолжает выступать за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) без каких-либо предварительных условий. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что Москва поддерживает продление СНВ-III «с максимально реалистичных позиций». Кроме того, в МИД выступают за пролонгацию договора на максимально предусмотренный срок в пять лет.

В дипломатическом ведомстве рассчитывают на «более конструктивную позицию» новой американской администрации и выражают готовность к сотрудничеству «на принципах равноправия и взаимного учёта интересов».

Также в МИД отмечают, что ранее российская сторона передала США документ, в котором отражено мнение РФ о рамках работы над контролем стратегических наступательных вооружений, и он «сохраняет свою актуальность».

«В его основе - предложение совместно заняться выработкой нового "уравнения безопасности", которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий», — подчёркивают в дипведомстве.

Российско-американский договор СНВ-III был заключен в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале текущего года, однако соглашение пока не продлено.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснил причину непонимания между РФ и США по пролонгации СНВ-III.

