В Пентагоне не считают нападение Китая на Тайвань неминуемым
В Минобороны США не считают неизбежным военное вторжение КНР на Тайвань. Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Или Ратнер передает ТАСС.
Представитель американского военного ведомства выступил на слушаниях в комитете по международным отношениям сената конгресса США.
«Министр обороны США Ллойд Остин неоднократно заявлял, что не считает вторжение на Тайвань неизбежным или неминуемым», - напомнил Ратнер.
Ранее, как сообщала НСН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что в Азии возможен конфликт по подобию украинского.
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