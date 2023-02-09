В Пентагоне не считают нападение Китая на Тайвань неминуемым

В Минобороны США не считают неизбежным военное вторжение КНР на Тайвань. Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Или Ратнер передает ТАСС.

Представитель американского военного ведомства выступил на слушаниях в комитете по международным отношениям сената конгресса США.