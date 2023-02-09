В НАТО считают, что в Азии возможен конфликт по подобию украинского

Он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией. «То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии», — сказал руководитель НАТО.

По его мнению, в Пекине внимательно следят за развитием ситуации на Украине и извлекают уроки, которые могут повлиять на решения в будущем. «Китай существенно наращивает свои военные силы, в том числе ядерные безо всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем, угрожает Тайваню, стремится взять под контроль критическую инфраструктуру, в том числе в странах НАТО, подавляет свое население, попирает права человека и углубляет стратегическое партнерство с Москвой», — отметил Столтенберг.

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в регионе, заявил ранее сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён. По его словам, поездку можно считать прелюдией к войне

