В НАТО считают, что в Азии возможен конфликт по подобию украинского
В Азии существуют предпосылки для возникновения конфликта по образцу украинского, сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией. «То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии», — сказал руководитель НАТО.
По его мнению, в Пекине внимательно следят за развитием ситуации на Украине и извлекают уроки, которые могут повлиять на решения в будущем. «Китай существенно наращивает свои военные силы, в том числе ядерные безо всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем, угрожает Тайваню, стремится взять под контроль критическую инфраструктуру, в том числе в странах НАТО, подавляет свое население, попирает права человека и углубляет стратегическое партнерство с Москвой», — отметил Столтенберг.
Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в регионе, заявил ранее сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён. По его словам, поездку можно считать прелюдией к войне
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