В Пентагоне не ожидают наказания военных из-за ошибочного авиаудара в Афганистане

Пентагон не ожидает, что военные, причастные к ошибочному авиаудару по гражданским лицам в Афганистане, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби, передает ТАСС.

Удар США по Кабулу произошел 29 августа. Авиаудар планировалось совершить по террористам, в результате которого погибли мирные жители, в том числе семь детей.

По словам Кирби, решения по этому вопросу предоставлено делать командирам. Он добавил, что при расследовании инцидента было установлено, что «никто не проявил преступной халатности».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Пентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры