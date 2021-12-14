В Пентагоне не ожидают наказания военных из-за ошибочного авиаудара в Афганистане
Пентагон не ожидает, что военные, причастные к ошибочному авиаудару по гражданским лицам в Афганистане, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби, передает ТАСС.
Удар США по Кабулу произошел 29 августа. Авиаудар планировалось совершить по террористам, в результате которого погибли мирные жители, в том числе семь детей.
По словам Кирби, решения по этому вопросу предоставлено делать командирам. Он добавил, что при расследовании инцидента было установлено, что «никто не проявил преступной халатности».
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