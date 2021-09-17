Пентагон признал ошибочным удар США по Кабулу в августе

Маккензи подтвердил, что при ударе с воздуха погибли 10 человек, в том числе 7 детей. Генерал принес свои извинения, как курировавший эту операцию. Он также добавил о возможности выплат со стороны США родственникам погибших.

Военачальник подчеркнул, что в будущем США будут тщательнее подходить к выбору целей для борьбы с террористами. Он объяснил, что удар в августе был нанесен в спешке из-за того, что на кону было большое число людей, находившихся в аэропорту.

