Пентагон признал ошибочным удар США по Кабулу в августе
Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи назвал ошибкой удар США по Кабулу 29 августа, в результате которого погибли мирные жители. Об этом сообщает «Интерфакс».
Маккензи подтвердил, что при ударе с воздуха погибли 10 человек, в том числе 7 детей. Генерал принес свои извинения, как курировавший эту операцию. Он также добавил о возможности выплат со стороны США родственникам погибших.
Военачальник подчеркнул, что в будущем США будут тщательнее подходить к выбору целей для борьбы с террористами. Он объяснил, что удар в августе был нанесен в спешке из-за того, что на кону было большое число людей, находившихся в аэропорту.
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