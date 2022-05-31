В Пентагоне назвали переговоры логичным разрешением ситуации на Украине

«Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся <...> чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — цитирует генерала ТАСС.

По словам Милли, «логичным выбором» стало бы разрешение конфликта на Украине посредством переговоров, пишет Газета.ру. Однако обе стороны противостояния должны самостоятельно прийти к этому выводу. В качестве других возможных вариантов генерал назвал решительную победу одной из сторон либо патовую ситуацию, отмечает Ura.ru.

