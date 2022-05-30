Эрдоган: Турция продолжит посредничество в переговорах РФ и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена продолжить оказание поддержки в роли посредника в российско-украинских переговорах. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
Эрдоган отметил, что Турция усердно способствовала в продолжении переговоров между Украиной и Россией, и намерена продолжить оказание необходимой поддержки.
Он также добавил, что Анкара считает значимым проект по созданию безопасного коридора для экспорта продукции сельского хозяйства с Украины морским путем.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова стать организатором трёхсторонней встречи с участием Украины, России и представителей Организации объединённых наций в Стамбуле. Об этом он сообщил в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.
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