Эрдоган: Турция продолжит посредничество в переговорах РФ и Украины

Эрдоган отметил, что Турция усердно способствовала в продолжении переговоров между Украиной и Россией, и намерена продолжить оказание необходимой поддержки.

Он также добавил, что Анкара считает значимым проект по созданию безопасного коридора для экспорта продукции сельского хозяйства с Украины морским путем.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова стать организатором трёхсторонней встречи с участием Украины, России и представителей Организации объединённых наций в Стамбуле. Об этом он сообщил в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

