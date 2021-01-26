В ПАСЕ рекомендовали сохранить полномочия российской делегации

Мониторинговый комитет ПАСЕ принял проект резолюции, рекомендующей подтвердить полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации от РФ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева заявила о намерении оспорить полномочия российской делегации парламентариев. Как отметила Мезенцева, Россия якобы нарушает «права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН заявил, что в случае унижения национального достоинства Россия без промедления покинет ПАСЕ.

