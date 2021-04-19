В ПАСЕ проведут срочное заседание по Навальному
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в рамках весенней сессии 19-22 апреля проведет срочные переговоры из-за Алексея Навального, сообщает РИА Новости.
Известно, что французский депутат Жак Мэр, который встречался с оппозиционером, когда тот был в Берлине, представил доклад о том, что на данный момент известно о ситуации с российским политиком и условиях содержании.
Сессия в этом году проходит в гибридном формате из-за пандемии, российская делегация примет участие дистанционно.
Ранее Навальный объявил голодовку, пытаясь повлиять на решение не пускать к нему приглашённого врача. В колонии называли состояние осужденного удовлетворительным, хотя он жаловался на боли в спине и ноге. Накануне сообщалось, что заключенного перевели в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
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