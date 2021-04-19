В ПАСЕ проведут срочное заседание по Навальному

Сессия в этом году проходит в гибридном формате из-за пандемии, российская делегация примет участие дистанционно.

Ранее Навальный объявил голодовку, пытаясь повлиять на решение не пускать к нему приглашённого врача. В колонии называли состояние осужденного удовлетворительным, хотя он жаловался на боли в спине и ноге. Накануне сообщалось, что заключенного перевели в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

