В ПАСЕ проведут срочное заседание по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в рамках весенней сессии 19-22 апреля проведет срочные переговоры из-за Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

Известно, что французский депутат Жак Мэр, который встречался с оппозиционером, когда тот был в Берлине, представил доклад о том, что на данный момент известно о ситуации с российским политиком и условиях содержании.

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Сессия в этом году проходит в гибридном формате из-за пандемии, российская делегация примет участие дистанционно.

Ранее Навальный объявил голодовку, пытаясь повлиять на решение не пускать к нему приглашённого врача. В колонии называли состояние осужденного удовлетворительным, хотя он жаловался на боли в спине и ноге. Накануне сообщалось, что заключенного перевели в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ПАСЕЗаключенныеАлексей Навальный
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