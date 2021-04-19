ФСИН перевела Навального в больницу для осужденных

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в ИК-2 «Покров» во Владимирской области, оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В сообщении ведомства говорится, что врачебная комиссия приняла решение о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных, который располагается на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. Отмечается, что данное медучреждение «специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами».

Также в ведомстве добавили, что Навальному, с его согласия, был назначена витаминная терапия, ежедневно блогера осматривает врач-терапевт, сообщает RT.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

Находящийся в ИК-2 «Покров» Навальный заявил 5 апреля о вспышке туберкулеза в колонии, и пожаловался на сильный кашель и высокую температуру. При этом политик продолжает объявленную 31 марта голодовку, сообщает «Свободная пресса».

