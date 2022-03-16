В ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за призыв к Комитету министров Совета Европы с требованием выхода России из организации, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой РФ перестанет быть членом Совета Европы. За проект проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, еще трое воздержались.

Россияне после завершения процедур по выходу РФ из Совета Европы не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как отметил сенатор, ЕСПЧ всегда являлся вспомогательным институтом и «зачастую выносил решения политизированные, явно превышая собственные полномочия».

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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
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