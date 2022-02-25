Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России
Депутат парламента Греции, экс-глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос заявил, что руководящий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял решение инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с происходящим на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, председательствующий комитет ПАСЕ уже постановил инициировать процедуру в случае несоблюдения Россией своих обязательств. Он отметил, что нужно немедленно прекратить огонь и вывести российские войска с украинской территории.
Ранее нидерландский сенатор Тини Кокс был избран новым председателем ПАСЕ, сообщает RT.
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