В партии «Зеленые» признали невозможность блокировки «Северного потока – 2»
Политические решения вокруг российского газопровода «Северный поток – 2» не приведут к его остановке, заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур, передают «Известия».
По его словам, он все еще считает проект неправильным, но не видит возможностей его предотвратить.
Также он отметил, что на сегодняшний день все важные решения по газопроводу уже приняты, и сорвать его не получится.
Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали промедление властей ФРГ с запуском газопровода «Северный поток — 2» из-за Украины. Пользователи напомнили, что «Северный поток-2» предлагает более дешевый маршрут, и то, что на строительство газопровода ранее было выдано разрешение соответствующего регулятора ФРГ.
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