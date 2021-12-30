В партии «Зеленые» признали невозможность блокировки «Северного потока – 2»

Также он отметил, что на сегодняшний день все важные решения по газопроводу уже приняты, и сорвать его не получится.

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали промедление властей ФРГ с запуском газопровода «Северный поток — 2» из-за Украины. Пользователи напомнили, что «Северный поток-2» предлагает более дешевый маршрут, и то, что на строительство газопровода ранее было выдано разрешение соответствующего регулятора ФРГ.

