Глава «Газпрома» доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 29 декабря доложил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности к работе газопровода «Северный поток-2».

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По его словам, вторая нитка газопровода наполнена газом до рабочего давления. Миллер подчеркнул, что заполнение второй нитки было завершено 29 декабря в 12:58 мск.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ГазпромРоссия
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