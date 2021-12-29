Глава «Газпрома» доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер 29 декабря доложил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности к работе газопровода «Северный поток-2».
По его словам, вторая нитка газопровода наполнена газом до рабочего давления. Миллер подчеркнул, что заполнение второй нитки было завершено 29 декабря в 12:58 мск.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.
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