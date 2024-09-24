В парламенте Турции назвали причину срыва переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины в Стамбуле в 2022 году были сорваны из-за давления на Киев «известных стран». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом на базе соглашений в Стамбуле

Выступая в Дипломатической академии в Москве он указал, что подписание мирного договора между Россией и Украиной сорвалось в последний момент.

«Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны», — сказал Куртулмуш.

Ранее экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Киев отказался от Стамбульских соглашений после консультаций с Вашингтоном, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры