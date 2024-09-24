Выступая в Дипломатической академии в Москве он указал, что подписание мирного договора между Россией и Украиной сорвалось в последний момент.

«Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны», — сказал Куртулмуш.

Ранее экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Киев отказался от Стамбульских соглашений после консультаций с Вашингтоном, сообщает RT.

