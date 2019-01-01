В парламенте сравнили политику Зеленского и Порошенко

Клинцевич заявил, что Зеленский понимает и пагубность, и катастрофичность, и тяжелейшие последствия для себя лично и для Украины от подобных заявлений, но сделать ничего не может. По его словам президент Украины делает то, что ему говорят и тем самым становится таким же правителем, как и его предшественник.

Сенатор предрек, что уже через два-три года Зеленский растеряет весь свой наработанный рейтинг. По его мнению, выполняя указания американцев, Украина падает все глубже в яму.

Скорее всего, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет исправить сложившейся тенденции в отношениях страны с МВФ. О том, как он будет строить отношения с Международным валютным фондом, НСН ранее рассказал экономист Василий Колташов.

