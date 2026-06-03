Удар по своим: Зачем Молдавия хочет разорвать безвизовый режим с Россией
Богдан Цырдя заявил НСН, что власти Молдавии не считают за равноправных граждан молдаван, которые проживают в России.
Разрыв безвизового режима с Россией станет экономическим ударом для Молдавии, а также ударом по гражданам страны, проживающим в РФ, заявил НСН директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.
Власти Молдавии обсуждают вопрос разрыва безвизового режима с РФ, сообщили в парламенте республики. Кишинев готовится сделать этот шаг ради дальнейшего сближения с ЕС. Если Молдавия введет визы для россиян, Москва, скорее всего, ответит симметрично, пишут «Известия». Цырдя уверен, что это больше невыгодно Молдавии, чем России.
«Молдавия, к сожалению, является самой бедной страной Европы, конкурируя в этом вопросе только с Украиной. Поэтому понятное дело, что отмена безвизового режима с Россией очень больно ударит по экономике Молдавии, которая и так показала нулевой рост за четыре года. Очевидно, по кому этот удар будет нанесен, но кому это интересно, когда страна по факту управляется извне? Президент страны Майя Санду, имея румынское гражданство, открыто говорит о необходимости ликвидации собственной страны и объединении с Румынией, если нас не возьмут в ЕС. Властям плевать с высокой колокольни, что отмена безвиза – это невыгодно. Власти Молдавии не считают за равноправных граждан молдаван, которые проживают в России. Некоторым уже создают проблемы при возвращении на родину, поэтому о них никто не думает в этом случае. Эти граждане, скорее всего, выступают против Санду, значит, думать о них никто не будет», - объяснил он.
По данным погранслужбы ФСБ, в 2025 году больше 76 тысяч жителей республики посетили Россию. Абсолютное большинство въездов пришлось на посещение родственников и трудовую миграцию.
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