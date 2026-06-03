Разрыв безвизового режима с Россией станет экономическим ударом для Молдавии, а также ударом по гражданам страны, проживающим в РФ, заявил НСН директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.

Власти Молдавии обсуждают вопрос разрыва безвизового режима с РФ, сообщили в парламенте республики. Кишинев готовится сделать этот шаг ради дальнейшего сближения с ЕС. Если Молдавия введет визы для россиян, Москва, скорее всего, ответит симметрично, пишут «Известия». Цырдя уверен, что это больше невыгодно Молдавии, чем России.