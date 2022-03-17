Медведев ответил «оборзевшим недругам» первым постом в Telegram

«Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы», - сказал Медведев.

По его словам, почва для «бешеной ненависти» к России закладывалась Соединенными Штатами и их сателлитами 30 лет, однако длительное время она маскировалась под лицемерными улыбками политиков. Медведев отметил, что лютая русофобия буквально «сорвалась с цепи», захлебываясь в бессильной злобе.

«Когда надо им – можно закрыть глаза на все, включая истребление мирных жителей Донбасса». Если что-то идет не по их указке, виновник один – наша страна», - сказал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Западу не понравилось то, что Россия снова стала сильной державой, которая способна отстаивать собственные интересы и защищать своих граждан в других странах.

Медведев отметил, что западные страны хотят «загнать Россию в угол», сделать слабой и абсолютно покорной. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше бороться за миропорядок, в котором нет места нацистам, лжи и геноциду.

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

