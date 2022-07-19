В Париже заявили о попадании 55 россиян под новые санкции ЕС

При этом она не назвала конкретных имен.

По данным издания EUobserver, под санкции, в частности, попали актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщило, что суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета российского миллиардера Петра Авена. В частности, ему разрешили платить за охрану дома и оплачивать счета, оценив эти траты в 140 тысяч фунтов в месяц.

