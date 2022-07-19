В Париже заявили о попадании 55 россиян под новые санкции ЕС
Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что в новый санкционный список Евросоюза вошли еще более полусотни россиян.
«Вчера мы усилили санкции против РФ. (…) Мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», - сказала Колонна в Сенате Франции.
При этом она не назвала конкретных имен.
По данным издания EUobserver, под санкции, в частности, попали актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщило, что суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета российского миллиардера Петра Авена. В частности, ему разрешили платить за охрану дома и оплачивать счета, оценив эти траты в 140 тысяч фунтов в месяц.
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