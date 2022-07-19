Лондонский суд разрешил Петру Авену пользоваться замороженным счётом

Суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета российского миллиардера Петра Авена, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник агентства отметил, что попавшему под санкции бизнесмену позволили оплачивать этими средствами счета, а также охрану дома, в том числе коллекции картин.

Эти траты оценили их в 140 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно, при этом в суде отметили, что большую часть расходов взяла на себя супруга Авена, которая не попала под санкции.

Санкции в Авена были введены 28 февраля, ему разрешили тратить не более 2,5 тысячи фунтов в месяц. Сам бизнесмен заявил, что не понимает, как будет выживать он и его семья, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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