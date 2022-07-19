Лондонский суд разрешил Петру Авену пользоваться замороженным счётом
Суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета российского миллиардера Петра Авена, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что попавшему под санкции бизнесмену позволили оплачивать этими средствами счета, а также охрану дома, в том числе коллекции картин.
Эти траты оценили их в 140 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно, при этом в суде отметили, что большую часть расходов взяла на себя супруга Авена, которая не попала под санкции.
Санкции в Авена были введены 28 февраля, ему разрешили тратить не более 2,5 тысячи фунтов в месяц. Сам бизнесмен заявил, что не понимает, как будет выживать он и его семья, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана
- В Польше возбудили уголовное дело по факту нападения на посла России
- «45 на 45». В Запорожье прошёл обмен телами погибших военных
- В Киеве пригрозили посещающим Донбасс российским чиновникам
- Лондонский суд разрешил Петру Авену пользоваться замороженным счётом
- Владимир Путин прилетел в Тегеран
- Посол Келин заявил об отказе некоторых британских клиник принимать пациентов из РФ
- СМИ: ЕС ослабит санкции против нескольких банков РФ для торговли продовольствием
- Курс доллара на Мосбирже вновь опустился ниже 55 рублей
- Песков прокомментировал планы Киева уничтожить ЧФ и отвоевать Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru