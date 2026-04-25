Адвокат Чанышев допустил, что Дурова могут заочно арестовать в РФ

Ранее Дуров получил по старому адресу в РФ повестку на имя «подозреваемого Дурова П. В.». Как сообщал предприниматель, против него якобы возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Российское право допускает избрание меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу заочно. Это делается через суд по ходатайству следствия, если лицо уклоняется от следственных действий и объявлено в розыск», - рассказал адвокат.

По его словам, Дурова могут объявить в розыск, если тот не явится на допрос более одного раза. Как отметил эксперт, такое решение не принимают автоматически после одной неявки, следствию необходимо подтвердить, что лицо было уведомлено и уклоняется от процессуальных действий. Как правило, розыск объявляют, когда человек вне досягаемости - например, за границей - и у правоохранителей нет механизмов для обеспечения его явки.

