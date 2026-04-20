Дуров заявил, что во Франции ему грозит более 10 обвинений

Дуров прокомментировал решение США не помогать Франции в проведении расследования против социальной сети Х на фоне жалоб на работу ее алгоритмов и чат-бот Grok.

Как отметил сооснователь Telegram, Франция под управлением президента Эммануэля Макрона «теряет легитимность». По его словам, Париж применяет уголовные расследования, чтобы подавить свободу слова и конфиденциальность.

«Я нахожусь под... расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения», - подчеркнул Дуров.

Ранее предприниматель заявил, что в Евросоюзе пытаются оправдать ужесточение слежки и цензуры в Telegram через подконтрольные НПО и СМИ, пишет Ura.ru.

