В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции
МИД РФ прокомментировали решение властей Евросоюза ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о скором введении санкций против лиц, ответственных, по их мнению, за приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
В МИД назвали причину введения новых санкций «надуманным предлогом». По мнению ведомства, в Брюсселе «инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку».
Также в МИД назвали «категорически неприемлемыми» требования об освобождении Навального, который был осужден согласно российскому законодательству за «экономические преступления».
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