В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о скором введении санкций против лиц, ответственных, по их мнению, за приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

В МИД назвали причину введения новых санкций «надуманным предлогом». По мнению ведомства, в Брюсселе «инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку».



Также в МИД назвали «категорически неприемлемыми» требования об освобождении Навального, который был осужден согласно российскому законодательству за «экономические преступления».

