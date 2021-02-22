В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции

МИД РФ прокомментировали решение властей Евросоюза ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о скором введении санкций против лиц, ответственных, по их мнению, за приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

В МИД назвали причину введения новых санкций «надуманным предлогом». По мнению ведомства, в Брюсселе «инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку».

Также в МИД назвали «категорически неприемлемыми» требования об освобождении Навального, который был осужден согласно российскому законодательству за «экономические преступления».

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ФОТО: РИА Новости
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