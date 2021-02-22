Боррель назвал сроки введения новых санкций против РФ из-за Навального
Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о скором введении санкций против лиц, ответственных, по их мнению, за приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС.
«Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю», — цитирует Борреля ТАСС.
По словам главы евродипломатии, Евросоюзу необходимо разработать новый подход к России и определить модель поведения, которая позволит «избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом».
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