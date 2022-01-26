В Париже началась встреча советников в «нормандском формате»

В Париже началась встреча советников «нормандского формата»

В Елисейском дворце в столице Франции начались переговоры советников руководителей стран «нормандского формата». Россию на них представляет замглавы президентской администрации Дмитрий Козак. Германию – советник канцлера Йенс Плётнер, а Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн. Переговорщики встречались в последний раз - 6 января в подмосковном Архангельском.

Козак отправится в Париж на переговоры в «нормандском формате» 25 января

По её итогам Козак заявил о приверженности Германии и Франции Минским соглашениям.

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:Минские ПереговорыПереговорыПарижНормандская Встреча
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