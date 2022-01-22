Козак отправится в Париж на переговоры в «нормандском формате» 25 января
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет участвовать во встрече политических советников «нормандского формата» в Париже 25 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.
«Политические советники "нормандского формата" проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», - пояснил собеседник агентства.
Ранее, 6 января, Дмитрий Козак провел встречу с коллегами из ФРГ и Франции по «нормандскому формату». В ней участвовали внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Переговоры прошли по инициативе России.
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