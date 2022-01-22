Козак отправится в Париж на переговоры в «нормандском формате» 25 января

Правительство РФ одобрило выделение 20 млрд рублей на закупку лекарств от ковида 1 822 уголовных дела по фактам применения насилия в отношении представителей власти возбуждено в Казахстане СМИ: отсутствие ультиматумов и «примирительный тон» на переговорах Блинкена и Лаврова позволяют робко надеяться на потепление отношений Москвы и Вашингтона Новым председателем Христианско-демократического союза Германии избрали Фридриха Мерца