Козак отправится в Париж на переговоры в «нормандском формате» 25 января

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет участвовать во встрече политических советников «нормандского формата» в Париже 25 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.

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«Политические советники "нормандского формата" проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», - пояснил собеседник агентства.

Ранее, 6 января, Дмитрий Козак провел встречу с коллегами из ФРГ и Франции по «нормандскому формату». В ней участвовали внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Переговоры прошли по инициативе России.

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ФОТО: kremlin.ru
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