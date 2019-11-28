В Раде усомнились, что Зеленский готов к встрече с Путиным

Он назвал российского президента Владимира Путина «очень сильным, хитрым и опытным политиком», отметив, что хочется, чтобы Зеленский выступил с ним на равных. Однако, по мнению Власенко, пока Зеленский не находится в равном положении с мировыми политическими лидерами.

Отметим, что Путин и Зеленский пока только общались по телефону, личных встреч политиков еще не было. В Париже 9 декабря состоится саммит в «нормандском формате», где встретятся для переговоров Зеленский, Путин, лидер Франции Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

