В Раде усомнились, что Зеленский готов к встрече с Путиным

28 ноября 201900:31

Депутат Верховной рады Сергей Власенко заявил о том, что сомневается в готовности новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского к встрече с российским лидером. Об этом пишет РИА Новости.

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Он назвал российского президента Владимира Путина «очень сильным, хитрым и опытным политиком», отметив, что хочется, чтобы Зеленский выступил с ним на равных. Однако, по мнению Власенко, пока Зеленский не находится в равном положении с мировыми политическими лидерами.

Отметим, что Путин и Зеленский пока только общались по телефону, личных встреч политиков еще не было. В Париже 9 декабря состоится саммит в «нормандском формате», где встретятся для переговоров Зеленский, Путин, лидер Франции Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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