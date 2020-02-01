В Палестине объявили о разрыве отношений с США и Израилем из-за «сделки века»

1 февраля 202016:46

Руководство Палестины уведомило власти США и Израиля о разрыве всех отношений. Причиноя является поддержка странами предложенной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «сделки века» - плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на выступление главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса на заседании Лиги арабских государств.

Президент Палестины выступил против предложенной Трампом «сделки века»

Палестинская национальная администрация уведомила о разрыве отношений США и Израиль, направив письма, в том числе непосредственно премьер-министру Беньямину Нетаньяху, пояснил Аббас. В письмах также речь идет о прекращении отношений Палестины с указанными государствами и в сфере безопасности, уточняет Газета.ru.

Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.

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ФОТО: РИА Новости
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