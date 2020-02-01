В Палестине объявили о разрыве отношений с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестинская национальная администрация уведомила о разрыве отношений США и Израиль, направив письма, в том числе непосредственно премьер-министру Беньямину Нетаньяху, пояснил Аббас. В письмах также речь идет о прекращении отношений Палестины с указанными государствами и в сфере безопасности, уточняет Газета.ru.

Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.

