В Палестине объявили о разрыве отношений с США и Израилем из-за «сделки века»
Руководство Палестины уведомило власти США и Израиля о разрыве всех отношений. Причиноя является поддержка странами предложенной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «сделки века» - плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на выступление главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса на заседании Лиги арабских государств.
Палестинская национальная администрация уведомила о разрыве отношений США и Израиль, направив письма, в том числе непосредственно премьер-министру Беньямину Нетаньяху, пояснил Аббас. В письмах также речь идет о прекращении отношений Палестины с указанными государствами и в сфере безопасности, уточняет Газета.ru.
Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.
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