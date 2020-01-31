Телеграм радуется отставке главы Чувашии и сомневается в «сделке века»

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На прошлой неделе авторы телеграм-каналов обсуждали заявление главы Чувашии Михаила Игнатьева, который призвал «мочить» журналистов, критикующих власть, и заставил пожарного прыгать за ключами от новой пожарной машины. На этой неделе руководство «Единой России» исключило Игнатьева из партии, а Владимир Путин уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия.

«Суеверная Демократия» считает, что отставка Игнатьева стала наглядной демонстрацией принципа, о котором Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию:

«Президент в своем послании Федеральному собранию однозначно сказал, что величие страны – это достоинство граждан, отставка стала продолжением этой линии».

Журналист Андрей Медведев полагает, что события в Чувашии должны стать уроком для других чиновников:

«Отставку главы Чувашии вполне возможно считать своего рода вторым посланием Президента. Ну или ярким дополнением к нему. <…> Это вообще не про частный случай с зарвавшимся царьком. Не про призывы мочить журналистов или прыжки за ключами. Это про то, что скотского отношения к людям терпеть не будут. Ни при каких обстоятельствах. И про то, что чиновникам стоит перестать думать, что власть это форма собственности над народом».

Президент назначил врио главы Чувашии бывшего врио председателя думского комитета по делам национальностей, члена фракции «Справедливая Россия» Олега Николаева.

«Мюсли вслух» отмечают, что Николаев уже претендовал на этот пост:

«Николаев в 2015 конкурировал с Михаилом Игнатьевым на выборах главы республики. Занял 2-е место с 14,73% голосов, опередив лидера КПРФ в Чувашии Валентина Шурчанова. Теперь-то, конечно, победит».

«Вертушка_АТС1» пишет, что для руководства «Справедливой России» назначение Николаева оказалось неожиданностью:

«Интересно, однако, что лидер эсеров Сергей Миронов, видимо, до последнего даже не подозревал, что партию ждет такой подарок. Новый чувашский глава Николаев только неделю назад был номинирован фракцией эсеров на должность главы комитета Госдумы по делам национальностей. Но поработать в этом качестве толком не успел».

«РосСкандал» удивляется тому, что опыт Игнатьева, отстраненного от должности за некорректное поведение, ничему не научил других чувашских чиновников:

«Острый на язык губер Чувашии уже за бортом. Но дело его живет! Председатель кабмина региона Иван Моторин оскорбил депутата регпарламента Сергея Семенова. За что на него составили протокол!.. Хотя справедливости ради, народный избранник сам напоролся – призвал гнать председателя вместе с его правительством "в шею"! А ведь с учетом пушечного "вылета" Игнатьева, как в воду глядел! Не упырь – пророк!..»

