Телеграм радуется отставке главы Чувашии и сомневается в «сделке века»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Отставка главы Чувашии
На прошлой неделе авторы телеграм-каналов обсуждали заявление главы Чувашии Михаила Игнатьева, который призвал «мочить» журналистов, критикующих власть, и заставил пожарного прыгать за ключами от новой пожарной машины. На этой неделе руководство «Единой России» исключило Игнатьева из партии, а Владимир Путин уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия.
«Суеверная Демократия» считает, что отставка Игнатьева стала наглядной демонстрацией принципа, о котором Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию:
«Президент в своем послании Федеральному собранию однозначно сказал, что величие страны – это достоинство граждан, отставка стала продолжением этой линии».
Журналист Андрей Медведев полагает, что события в Чувашии должны стать уроком для других чиновников:
«Отставку главы Чувашии вполне возможно считать своего рода вторым посланием Президента. Ну или ярким дополнением к нему. <…> Это вообще не про частный случай с зарвавшимся царьком. Не про призывы мочить журналистов или прыжки за ключами. Это про то, что скотского отношения к людям терпеть не будут. Ни при каких обстоятельствах. И про то, что чиновникам стоит перестать думать, что власть это форма собственности над народом».
Президент назначил врио главы Чувашии бывшего врио председателя думского комитета по делам национальностей, члена фракции «Справедливая Россия» Олега Николаева.
«Мюсли вслух» отмечают, что Николаев уже претендовал на этот пост:
«Николаев в 2015 конкурировал с Михаилом Игнатьевым на выборах главы республики. Занял 2-е место с 14,73% голосов, опередив лидера КПРФ в Чувашии Валентина Шурчанова. Теперь-то, конечно, победит».
«Вертушка_АТС1» пишет, что для руководства «Справедливой России» назначение Николаева оказалось неожиданностью:
«Интересно, однако, что лидер эсеров Сергей Миронов, видимо, до последнего даже не подозревал, что партию ждет такой подарок. Новый чувашский глава Николаев только неделю назад был номинирован фракцией эсеров на должность главы комитета Госдумы по делам национальностей. Но поработать в этом качестве толком не успел».
«РосСкандал» удивляется тому, что опыт Игнатьева, отстраненного от должности за некорректное поведение, ничему не научил других чувашских чиновников:
«Острый на язык губер Чувашии уже за бортом. Но дело его живет! Председатель кабмина региона Иван Моторин оскорбил депутата регпарламента Сергея Семенова. За что на него составили протокол!.. Хотя справедливости ради, народный избранник сам напоролся – призвал гнать председателя вместе с его правительством "в шею"! А ведь с учетом пушечного "вылета" Игнатьева, как в воду глядел! Не упырь – пророк!..»
Ратификация полномочий России в ПАСЕ
На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы на своем пленарном заседании приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. Ранее Россия была лишена части прав в ПАСЕ после крымского референдума, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях. Теперь депутаты ПАСЕ не только восстановили Россию в правах, но и избрали вице-спикером ассамблеи заместителя председателя Госдумы, главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого.
Канал «338» считает, что возвращению России в ПАСЕ рано радоваться, пока ассамблея не подверглась реформированию:
«Запомнился день утверждением полномочий в России авансом, как в школе – 3 пишем, 2 в уме. И в дискуссиях снова мешали коней и людей – Крым, Украину, Боинг, Чечню, права человека, конституцию, Путина, ЛГБТшников и многое-многое другое… <…> Российская делегация продвигает ровно тот же тезис, что и 6-7 лет назад: ПАСЕ не может быть вещью в себе и для себя, и нужна реформа института – процедуры назначения, голосования, проведения мониторинга и далее по списку. Что институт должен работать на опережение повестки (миграционные вопросы и противодействие терроризму, охрана исторического прошлого), а не вестись на нее (например, религиозные права работников, безопасность труда при сохранении экологии)».
«Старая площадь» удивляется реакции украинцев на избрание Толстого вице-спикером:
«Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ. Несмотря на дикую истерику украинцев. Украинцы, собственно, и продолжили: СМИ незалежной обвинили теперь уже дважды вице-спикера в антисемитизме. Ну вот так, да. Страна, героизирующая Бандеру, обвиняет кого-то в антисемитизме. Бездоказательно, понятно».
«РуФабула» подчеркивает непоследовательность в поведении депутатов ПАСЕ и проводит историческую аналогию:
«ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации и сделала Толстого вице-спикером, а потом приняла резолюцию с требованием вернуть Украине Крым. Как это, однако, напоминает западные топтания 20-х годов (прошлого века) по поводу признания-непризнания большевиков: и вроде признать неудобно, и торговать бы надо».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, напротив, убеждена, что без принятия антироссийской резолюции ПАСЕ перестала бы быть самой собой:
«Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию – это уже было бы не ПАСЕ. Они, видимо, там собираются исключительно для этого – как в песне "Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить..."»
«Сделка века» по Палестине
На этой неделе президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.
«Дежурный по Израилю» объясняет, почему для властей Палестины план неприемлем:
«Палестинцы находятся в тупике, потому что [президент частично признанного государства Палестина – ред.] Махмуд Аббас не сможет и не может принять сделку по ряду объективных причин. Во-первых, любое встречное действие будет воспринято палестинской политической элитой и, собственно, заряженным на сопротивление электоратом как предательство. Любая попытка обсудить предложенные границы приведет к окончательной потере доверия к Аббасу на Территориях, а, как известно, на Ближнем Востоке перевороты и резкая смена власти, как правило, приводят к радикализации дискурса».
«Мейстер» рассказывает о том, на что же рассчитывают главы США и Израиля, предлагая главе Палестине неприемлемый для нее план:
«Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предсказуемо заявил, что предложение негодное, "мы не преклоним коленей и не сдадимся", и пообещал выкинуть и Трампа, и Нетаньяху в "мусорную корзину истории". На что же в таком случае ставят Трамп и Нетаньяху? Прежде всего, на давление, которое могут оказать на палестинцев (не только Аббаса) их внешние спонсоры».
Канал «Минареты, автоматы» пишет, что сделка невозможна из-за ценностных установок населения конфликтующих территорий:
«Конфликты, в которых затронуты "высшие цели" и "священные ценности", не могут быть разрешены рациональными политическими или экономическими средствами. [Американский и французский антрополог – ред.] Скотт Атран описывает исследование, в ходе которого были опрошены почти 4 тысячи палестинцев и израильтян всего политического спектра, включая беженцев, сторонников ХАМАС и израильских поселенцев. <…> Результаты исследования прямо противоречат теориям рационального выбора. Очевидно, что попытки решения конфликта с опорой на исключительно рациональную, экономическую сторону вопроса обречены на провал. Политики склонны отодвигать ценностные вопросы в дальний угол, надеясь, что они сами как-нибудь разрешатся. Но именно поэтому палестино-израильский конфликт все еще существует».
Авторы канала «Странокарты» комментируют карту, которая предусматривает разграничение территорий Израиля и Палестины в рамках «сделки века»:
«Во-первых, Западный берег реки Иордан сегментировался так, что им будет очень сложно управлять – он разорван на лоскуты еврейскими коридорами и поселениями. Во-вторых, Палестина теряет границу с Иорданией. <…> Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим, но не та часть со святынями, а та, где сейчас лагеря беженцев. Очень веселый президент, этот Трамп. Или очень глупый?»
«Темник» полагает, что предстоящая рабочая поездка главы Татарстана в США связана с обсуждением «сделки века»:
«2 февраля Рустам Минниханов отправляется с краткосрочным визитом в США. <…> Мы неоднократно отмечали, что глава Татарстана регулярно исполняет на внешнеполитическом треке роль неформального дипкурьера. Скорее всего, так дело обстоит и на этот раз. Учитывая явное фокусирование стремительного посещения штатов Миннихановым на ООН-вской локации, внеплановость поездки <…> и специализацию Рустама Нургалиевича на "мусульманской" тематике, можно предположить, что срочно потребовались неформальные консультации по трамповской "сделке века". Тем более, что официальные структуры ООН и сам генсек Гутерриш пока от комментариев фактически воздерживаются».
Зеленский обвинил СССР в развязывании войны
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву, где принял участие в церемонии по случаю 75-летия освобождения концлагеря Освенцим. В своей речи Зеленский возложил на СССР вину за развязывание Второй мировой войны.
«Мышь в овощном» предполагает, чем руководствовался Зеленский, делая свое скандальное заявление:
«Вероятно, украинский лидер полагает, что подобные поступки помогут ему в укреплении международных позиций Киева, и, в частности, сближению с Варшавой. Как при этом отреагируют на предлагаемые польскими и украинскими политиками мифы те украинцы, кто, как и сам Зеленский, воспитывались на несколько других примерах, станет понятно уже в скором будущем. Как и то, насколько крепкой окажется дружба двух стран, основанная на общей ненависти к третьей».
«Выпускайте Кракена!» обращает внимание на то, что выступление Зеленского очень понравилось госсекретарю США:
«Майк Помпео, заявивший, что американцев не волнует Украина, приедет в Киев, чтобы "подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины". Ранее Помпео отменил вояж в Малороссию 3 января. Всего-то надо было Зеленскому заявить, что СССР начал Вторую мировую войну».
«НеВротик» пишет, чем может обернуться для Европы пересмотр истории:
«Европа деловито возводит "железный занавес" идеологического противостояния под лозунгом "два мира – два прошлого". Зеленский и Дуда пошли дальше, но не отклоняясь от линии партии. Они по-простецки предлагают диаметрально поменять полярность оценок главного события ХХ века: вернуться к исходнику – к гитлеровской концепции "крестового похода против большевизма" и, соответственно, что "убивать русских – дело богоугодное". А раз дело богоугодное, то, подразумевают отчаянные лимитрофы, давайте так и делать, разом с Европой нас богато, и теперь-то нам за это ничего не будет. Ошибочный посыл. Будет. Как всегда. Вот для того, чтобы не делать с вами "как всегда", мы и советуем заботливо Европе не корежить свою историко-культурную идентичность, не жить в выдуманном прошлом. Это единственное лекарство от "следующего раза" – четко понимать, что он вам не нужен».
«АДЕКВАТ» полагает, что Россия должна помочь Европе осознать пугающие последствия искажения исторической правды:
«Сами себя европы от этой выгребной ямы за уши, понятно, не оттащат, наблюдаемые тенденции скорее как раз об обратном. Но и обольщаться, что европейских зарубпартнеров (и я сейчас даже не про лимитрофов всех сортов) способны образумить наши советы, я бы тоже очень не торопился. <…> Поэтому именно в данном контексте массовой западной аудитории пора прививать нуклеофобию заново. Художественными, разумеется, средствами. Как в давно минувшие годы».
Распространение китайского коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В Китае и других странах растет число инфицированных и умерших. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для предупреждения распространения вируса. В России подтвержденных случаев заболевания не зафиксировано.
Автор канала «Fantastic Plastic Machine» убежден, что оснований для паники нет:
«Я думаю, что коронавирус это такая очередная эбола или свиной грипп. Через полгода забудется, и нам станет неловко за нашу панику. Что, впрочем, совершенно не означает, что наше здравоохранение должно относиться к этой угрозе точно так же. Оно должно реагировать и давать понять, что граждане могут рассчитывать на защиту и помощь – эбола или не эбола, ложная тревога или не ложная. То, что я вижу, лично меня пока удовлетворяет».
«НеМинздрав» удивляется мерам, рекомендованным ВОЗ для профилактики заболевания:
«ВОЗ заявила, как можно остановить распространение коронавируса: принять меры по раннему распознаванию болезни; изолировать больных; отследить их контакты. Скажите, а что в этом решении такого уникального? Любой студент медвуза, сдавший микробиологию и вирусологию, эти выводы сделает при первых же обсуждениях патогенеза болезни».
«Минправды» рассказывает о новых больничных корпусах, построенных в Китае для инфицированных:
«Как и ожидалось, больница для зараженных коронавирусом в Ухане – это не суперсовременное здание, построенное за считанные дни, а просто модульные корпуса, установленные на бетонном основании. Это к слову о публикациях некоторых личностей, которые указывали на ударные темпы строительства больницы в Китае как на свидетельство превосходства китайской медицины и "отсталости" России, где не могут построить новое лечебное учреждение за 10 дней».
Канал «Записки юного врача» комментирует сообщение СМИ, впоследствии опровергнутое, о том, что у пациента одной из инфекционных больниц Москвы якобы был предварительно обнаружен коронавирус:
«Самая большая проблема коронавируса не в степени готовности к появлению заболевших в России (с этим все нормально), а в желании СМИ первыми запрыгнуть на поезд кликбейта и цитирований. "Зачем проверять факты, если можно дать сенсацию первыми?" – думает редактор, подгоняемый главредом. То, что такие сообщения могут вызвать панику среди населения, таких "журналистов" волнует в последнюю очередь».
«Акитилоп» недоумевает по поводу решения некоторых российских пользователей отказаться от услуг китайского почтового сервиса AliExpress из боязни заразиться:
«Жизнеспособность вируса всего 48 часов – это раз. Вам когда-нибудь приходила посылка с AliExpress за двое суток? Воот. Посылки доставляют авиапочтой при низких температурах – это два. К тому же представители AliExpress плотно сотрудничают с Роспотребнадзором. Китай ввел меры дезинфекции всех почтовых отправлений. А значит, у вируса нет шансов, и можно спокойно забирать свои покупки».
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