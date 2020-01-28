Президент Палестины выступил против предложенной Трампом «сделки века»

Палестинский президент Махмуд Аббас прокомментировал предложенную Трампом «сделку века». Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Аббас заявил, что "сделка века" не состоится и палестинцы направят ее в «мусорную корзину истории». Также палестинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с США по данному вопросу.

Как пишет агентство, согласно предложенной Трампой сделке, столица Палестины разместится в Восточном Иерусалиме. Однако, по словам Нетаньяху, столицу предполагается разместить за пределами Иерусалима в Абу-Дисе. Также, согласно плану Трампа, Палестина сможет вдвое увеличить свою территорию. Карту с предполагаемыми границами Трамп опубликовал в своем Twitter.