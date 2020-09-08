В оппозиции заявили о намерении властей вывезти Колесникову из Белоруссии

Исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов заявил о намерении властей вывезти члена совета Марию Колесникову из страны для деэскалации обстановки. Об этом сообщает ТАСС.

Десятки участников акции в поддержку Колесниковой задержаны в Минске

Как сообщил Кравцов, соответствующее предложение он получил после задержания от правоохранителей. По его словам, они объяснили это необходимостью стабилизации обстановки в стране.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что задержанная на границе Колесникова хотела сбежать к сестре на Украину.

Ранее в понедельник сообщалось, что неизвестные в масках увезли Колесникову на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родственники обратились в милицию для ее розыска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссия
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