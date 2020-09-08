В оппозиции заявили о намерении властей вывезти Колесникову из Белоруссии
Исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов заявил о намерении властей вывезти члена совета Марию Колесникову из страны для деэскалации обстановки. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщил Кравцов, соответствующее предложение он получил после задержания от правоохранителей. По его словам, они объяснили это необходимостью стабилизации обстановки в стране.
Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что задержанная на границе Колесникова хотела сбежать к сестре на Украину.
Ранее в понедельник сообщалось, что неизвестные в масках увезли Колесникову на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родственники обратились в милицию для ее розыска.
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