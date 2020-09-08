В оппозиции заявили о намерении властей вывезти Колесникову из Белоруссии

Как сообщил Кравцов, соответствующее предложение он получил после задержания от правоохранителей. По его словам, они объяснили это необходимостью стабилизации обстановки в стране.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что задержанная на границе Колесникова хотела сбежать к сестре на Украину.

Ранее в понедельник сообщалось, что неизвестные в масках увезли Колесникову на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родственники обратились в милицию для ее розыска.

