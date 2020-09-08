Лукашенко: Колесникова собиралась бежать к сестре на Украину
Задержанная на границе член Конституционного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела сбежать к сестре на Украину. Как отметил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, принимавший участие в интервью с президентом Белоруссии, об этом заявил сам Александр Лукашенко.
Представитель СМИ отметил, что Лукашенко, по его же словам, в курсе этой ситуации, отмечает Газета.ру.
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Ранее пресс-служба КС белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Там Колесникова и была задержана.
Между тем, источник «Интерфакса» сообщил, что Колесникову насильно пытались вывезти из страны. Перед границей она порвала паспорт, чтобы ее не пропустили на территорию Украины.
В свою очередь, Кремль заявил, что не обладает детальной информацией о том, что произошло с одним из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пока, по его словам, поступает противоречивая информация.
Песков добавил, что Кремль не одобряет «похищение людей», но призвал отделять похищение от задержания.
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