Десятки участников акции в поддержку Колесниковой задержаны в Минске

Полиция задержала несколько десятков участников акции в поддержку оппозиционера Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, всего в митинге участвуют несколько сотен человек. Отмечается, что женщины пытались защищать от задержания мужчин, участвующих в шествии.

Как пишет агентство, параллельно в городе проходит акция поддержки действующего президента страны Александра Лукашенко. По подсчетам агентства, в мероприятии принимают участие до ста человек. Задержаний нет, участники акции не нарушают общественный порядок, отмечает агентство.

Массовые протесты против фальсификации выборов в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМинск
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