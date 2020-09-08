Десятки участников акции в поддержку Колесниковой задержаны в Минске

По данным агентства, всего в митинге участвуют несколько сотен человек. Отмечается, что женщины пытались защищать от задержания мужчин, участвующих в шествии.

Как пишет агентство, параллельно в городе проходит акция поддержки действующего президента страны Александра Лукашенко. По подсчетам агентства, в мероприятии принимают участие до ста человек. Задержаний нет, участники акции не нарушают общественный порядок, отмечает агентство.

Массовые протесты против фальсификации выборов в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.



