Десятки участников акции в поддержку Колесниковой задержаны в Минске
Полиция задержала несколько десятков участников акции в поддержку оппозиционера Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, всего в митинге участвуют несколько сотен человек. Отмечается, что женщины пытались защищать от задержания мужчин, участвующих в шествии.
Как пишет агентство, параллельно в городе проходит акция поддержки действующего президента страны Александра Лукашенко. По подсчетам агентства, в мероприятии принимают участие до ста человек. Задержаний нет, участники акции не нарушают общественный порядок, отмечает агентство.
Массовые протесты против фальсификации выборов в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
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