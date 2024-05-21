В ООН заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным президентом Украины

«Зеленский остается для нас главой государства Украина и... человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — отметил Дюжаррик.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, он перестал быть легитимным президентом Украины, напоминает Ura.ru. Выборы нового главы государства должны были пройти 31 марта, инаугурация лидера страны — в мае. Однако на фоне военного положения и всеобщей мобилизации голосование не состоялось.

Как отметил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН, с 20 мая Зеленский не имеет никаких полномочий, и военачальники могут не выполнять его приказы.

