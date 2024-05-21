В ООН заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным президентом Украины
ООН продолжит считать президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства несмотря на то, что полномочия политика формально истекли. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.
«Зеленский остается для нас главой государства Украина и... человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — отметил Дюжаррик.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, он перестал быть легитимным президентом Украины, напоминает Ura.ru. Выборы нового главы государства должны были пройти 31 марта, инаугурация лидера страны — в мае. Однако на фоне военного положения и всеобщей мобилизации голосование не состоялось.
Как отметил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН, с 20 мая Зеленский не имеет никаких полномочий, и военачальники могут не выполнять его приказы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru