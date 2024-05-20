«Концы в воду» и «кирпич на голову»: Что ждет Зеленского после 20 мая

«С кем бы Зеленский теперь ни договаривался от имени Украины, мы не можем считать эти договоренности юридически значимыми. Зеленский сейчас просто одно из физлиц, имеющих паспорт Украины, у него нет оснований подписывать документы, распоряжаться средствами, давать приказы военачальникам. Значит все его приказы могут не выполняться. А если они и будут выполняться, то под мощным давлением. А это уже диктатура в чистом виде», - отметил Климов.



Однако в том, что Зеленский утратил свои полномочия, есть определённые плюсы для России, считает сенатор.

«У нас, на мой взгляд, теперь есть дополнительная свобода для решения всех тех задач, которые мы совершенно обосновано поставили перед собой, проводя сейчас специальную военную операцию», - подчеркнул он.

По мнению Климова, в уязвимом положении теперь находится не только Украина, но и Зеленский.