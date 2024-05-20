«Концы в воду» и «кирпич на голову»: Что ждет Зеленского после 20 мая
Зеленский стал рядовым физлицом с паспортом Украины, у него нет прав отдавать приказы и распоряжаться средствами, заявил НСН Андрей Климов.
Президент Украины Владимир Зеленский теперь не имеет никаких полномочий, а военачальники могут не выполнять его приказы. Таким мнением в беседе с НСН поделился член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Сегодня, 20 мая, истек срок полномочий Зеленского, после чего он перестает быть легитимным главой государства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского для России имеет значение, «так как судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями». Сенатор Климов убежден, что формальная «потеря» законного представителя создает серьезные проблемы для Украины.
«С кем бы Зеленский теперь ни договаривался от имени Украины, мы не можем считать эти договоренности юридически значимыми. Зеленский сейчас просто одно из физлиц, имеющих паспорт Украины, у него нет оснований подписывать документы, распоряжаться средствами, давать приказы военачальникам. Значит все его приказы могут не выполняться. А если они и будут выполняться, то под мощным давлением. А это уже диктатура в чистом виде», - отметил Климов.
Однако в том, что Зеленский утратил свои полномочия, есть определённые плюсы для России, считает сенатор.
«У нас, на мой взгляд, теперь есть дополнительная свобода для решения всех тех задач, которые мы совершенно обосновано поставили перед собой, проводя сейчас специальную военную операцию», - подчеркнул он.
По мнению Климова, в уязвимом положении теперь находится не только Украина, но и Зеленский.
«Риски быть ликвидированным для него были всегда. У англосаксов практика «концы в воду» существовала и существует. Если нынешние хозяева Зеленского поймут, что он им не нужен и приносит проблемы, то какой-нибудь кирпич ему на голову точно может упасть», - порассуждал Климов.
Ранее The Washington Post писал, что Владимир Зеленский после истечения срока его полномочий в качестве президента 20 мая будет уязвим для критики, в том числе из-за существенного влияния главы президентского офиса Андрея Ермака, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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